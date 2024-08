Cesena, Buena Vista Social Club e musica cubana al San Biagio lunedì 5 agosto

Sarà un tuffo indietro di 25 anni quello che propone la rassegna di musica e cinema Across the Movies lunedì 5 agosto alle 21:30 all’arena San Biagio di Cesena con la proiezione del film Buena Vista Social Club, considerato uno dei film musicali più coinvolgenti di sempre, un successo planetario del maestro del cinema Wim Wenders, sarà una serata omaggio a Cuba e alla sua musica con ospiti dal vivo il Duo Son Cuba e la partecipazione del fotografo Graziano Bartolini.

A cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi Duemila, il mondo ha scoperto la musica cubana. E ne è rimasto stregato. Era il 1999 quando usciva Buena Vista Social Club, il film con cui Wim Wenders, con lo zampino musicale di Ry Cooder, lanciò nel mito le antiche glorie cubane capitanate da Compay Segundo. Il successo del film fu planetario e oggi grazie a Wim Wenders Foundation, per festeggiare i 25 anni dalla sua prima uscita, la Cineteca di Bologna, con il suo progetto per la distribuzione dei classici restaurati Il Cinema Ritrovato al cinema riportano Buena Vista Social Club nelle sale. È il secondo appuntamento estivo della rassegna progettata e realizzata da Monogawa e la fumetteria cesenate Panda Comix e sarà con un film tutto da rivivere per chi l’ha vissuto, tutto da scoprire per chi ancora non c’era. Oltre al film Buena Vista Social Club è sia il nome dello straordinario gruppo di musicisti, che il titolo dell’album omonimo registrato in soli sette giorni nel 1996 presso gli studi Egrem a l’Avana. Era chiaro dalle prime sessioni di registrazione che sarebbe stato un progetto straordinario; nessuno però aveva preannunciato che i Buena Vista Social Club sarebbero stati un fenomeno musicale mondiale, con un Grammy Award vinto nel 1997 e 8 milioni di copie vendute, superando qualsiasi altro disco dello stesso genere. La fama del gruppo e il successo dell’album hanno ispirato il film pluripremiato di Wim Wenders e hanno contribuito ad arricchire il patrimonio musicale cubano. Il disco prodotto da Ry Cooder della World Circuit viene considerato un riferimento per la musica del 20° secolo.

Si inizia alle ore 21:30 e la pellicola sarà preceduta dalle parole introduttive di Luigi Bertaccini, che prima della proiezione, guiderà il pubblico dentro al contesto storico e culturale che esprime la pellicola e dentro al culto che la circonda, a dialogare con lui il fotografo romagnolo Graziano Bartolini con una lunga esperienza di viaggi e scatti sull’isola di Cuba e che ha avuto l’onore di lavorare a stretto contatto con Compay Segundo per la realizzazione della copertina e del book del suo disco solista.