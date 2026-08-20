Cesena, buche nelle strade e asfaltature: ecco il piano di lavori delle prossime settimane

Superato Ferragosto, a Cesena entra nella fase operativa il programma di interventi sulla rete stradale cittadina, un piano articolato del valore complessivo di 1,8 milioni di euro che interesserà strade urbane ed extraurbane, rotatorie e sottopassi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e preservare nel tempo il patrimonio viario cittadino. Gli interventi riguarderanno complessivamente 40.740 metri quadrati di pavimentazioni stradali, pari a oltre 5 chilometri di rete viaria.
Dopo la conclusione delle opere legate al cantiere Roverella in centro storico, i primi lavori di ripristino della pavimentazione sono partiti in via Milani, dove gli interventi, già eseguiti in parte, proseguiranno fino alla conclusione prevista tra settembre e ottobre.
Il calendario delle asfaltature proseguirà nelle prossime settimane con una serie di interventi programmati sulla rete urbana ed extraurbana, con l’obiettivo di intervenire sulle principali criticità e migliorare progressivamente le condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade.