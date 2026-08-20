Cesena, buche nelle strade e asfaltature: ecco il piano di lavori delle prossime settimane

Superato Ferragosto, a Cesena entra nella fase operativa il programma di interventi sulla rete stradale cittadina, un piano articolato del valore complessivo di 1,8 milioni di euro che interesserà strade urbane ed extraurbane, rotatorie e sottopassi, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e preservare nel tempo il patrimonio viario cittadino. Gli interventi riguarderanno complessivamente 40.740 metri quadrati di pavimentazioni stradali, pari a oltre 5 chilometri di rete viaria. Dopo la conclusione delle opere legate al cantiere Roverella in centro storico, i primi lavori di ripristino della pavimentazione sono partiti in via Milani, dove gli interventi, già eseguiti in parte, proseguiranno fino alla conclusione prevista tra settembre e ottobre. Il calendario delle asfaltature proseguirà nelle prossime settimane con una serie di interventi programmati sulla rete urbana ed extraurbana, con l’obiettivo di intervenire sulle principali criticità e migliorare progressivamente le condizioni di sicurezza e percorribilità delle strade.

Dal 24 agosto i lavori su viale Europa e corso Roma

Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 agosto, quando in zona Stazione prenderanno il via gli interventi sulla rete urbana con viale Europa e corso Roma, due arterie interessate nell’ultimo anno da importanti cantieri di rigenerazione urbana e che necessitano ora del ripristino della pavimentazione. A seguire, il programma prevede interventi anche sulle altre strade inserite nel progetto. L’Amministrazione, tuttavia, procederà sulla base delle risorse effettivamente disponibili, tenendo conto dei costi degli interventi su viale Europa e corso Roma, che assorbiranno una parte significativa delle risorse del progetto. Sarà quindi valutato in corso d’opera quali ulteriori strade inserire nella programmazione, sulla base delle priorità e delle condizioni della rete viaria.

Dal 7 settembre via Moneta, le rotatorie e poi via Dismano e via San Vittore

Per quanto riguarda la rete extraurbana, la partenza dei lavori è prevista dal 7 settembre con gli interventi su via Moneta e sulle rotatorie collegate all’asse stradale. A seguire saranno interessati alcuni tratti di via Dismano e via San Vittore.

A settembre anche gli interventi di manutenzione ordinaria

Nei primi giorni di settembre prenderanno inoltre il via gli interventi di manutenzione ordinaria, a partire da alcuni tratti della via Emilia, ai quali seguiranno ulteriori lavori programmati sulla rete stradale. L’obiettivo è procedere in maniera coordinata, concentrando le risorse sulle situazioni che presentano le maggiori necessità e garantendo, per quanto possibile, una programmazione degli interventi compatibile con la viabilità e con le altre attività già previste sul territorio.

Proseguono anche i ripristini a carico di Hera in via Farini e via Mura Giardino