Cesena, “Brothers”: uno spettacolo al Bonci per i 40 anni dell’associazione “Il Disegno”

Una serata di emozioni, musica, inclusione e celebrazione: mercoledì 7 maggio alle 21 il Teatro Bonci di Cesena ospiterà “Brothers”, spettacolo teatrale messo in scena da 60 utenti disabili e 40 volontari dell’associazione “Il Disegno”, con la regia di Roberto Fabbri.

Liberamente tratto dal celebre film The Blues Brothers, con incursioni nel suo sequel e in altri musical iconici degli anni Ottanta e Novanta, “Brothers” è molto più di una semplice rappresentazione teatrale: è il frutto di un percorso artistico e umano che ha coinvolto oltre 100 persone unite dalla passione per il teatro, la musica e la voglia di raccontarsi. In scena, energia, ironia e ritmo si fondono in uno spettacolo che vuole lasciare un segno profondo nel cuore del pubblico.

Ad accompagnare lo spettacolo, la travolgente e coinvolgente presenza scenica della Up & Down Band, una formazione di 9 musicisti e 6 cantanti che si esibirà dal vivo, contribuendo a ricreare l’inconfondibile atmosfera Rhythm and Blues che ha reso celebre il film originale.

Ma “Brothers” sarà anche un’occasione speciale: una grande festa per celebrare i 40 anni dell’associazione “Il Disegno”, attiva dal 1985 sul territorio cesenate. Da quattro decenni l’associazione si dedica con passione alla gestione del tempo libero per persone con disabilità, promuovendo relazioni, autonomia e partecipazione attraverso attività creative, culturali e sociali.

L’evento è stato realizzato grazie al patrocinio del Comune di Cesena, che ha inoltre concesso la gratuità del Teatro Bonci alla associazione, a testimonianza dell’importanza di un’iniziativa che unisce cultura, solidarietà e comunità. “Questo progetto – racconta il regista Roberto Fabbri – nasce dal desiderio di creare uno spazio dove ogni persona possa sentirsi protagonista, a prescindere dalle proprie abilità. Brothers è una storia di fratellanza, di sogni e di seconde possibilità. È un inno alla vita».

Lo spettacolo rappresenta l’evento conclusivo di un percorso di laboratorio teatrale che annualmente l’associazione propone ai suoi partecipanti: il primo grande evento che darà inizio ai festeggiamenti del suo quarantennale.

I biglietti sono acquistabili contattando direttamente la biglietteria del Teatro Bonci. Info e prenotazioni. Biglietteria Teatro Bonci. Orari: dal martedì al sabato ore 11-14 e 16-19. Piazza Guidazzi 8, 47521 Cesena. Tel. 0547/355959 Mail: info@teatrobonci.it

Associazione Il Disegno, tel: 324.7959785. Email: info@associazioneildisegno.it. Sito web: www.associazioneildisegno.it. Facebook: https://www.facebook.com/associazioneildisegnocesena/