Potrebbero diventare presto realtà i primi due boschi urbani del progetto comunale “Foglia”, messo a punto all’inizio di quest’anno, che individua circa 20 aree dove attuare interventi di riforestazione.

Si conta di partire dalle zone di Sant’Egidio e Pievesestina, pronte a ricevere quasi mille alberi. Per l’esattezza, nella seconda di queste frazioni, un terreno di 4.518 metri quadrati in via Civinelli è pronto ad accogliere 180 alberi, mentre un altro più grande, in via Cerchia di Sant’Egidio, ne può ospitare circa 670 distribuiti su 16.687 metri quadrati di superficie.

I fondi necessari per creare quei due polmoni verde nella prima periferia del territorio comunale di Cesena, inclusi impianti di irrigazione e oneri di manutenzione, sono stati quantificati in poco più di 42mila euro. Il numero complessivo di alberi autoctoni piantumabili, di varie essenze e grandezze, è pari a 850 ed è il frutto della scelta di mantenere una densità di 400 esemplari per ettaro, riservando mediamente a ciascuno uno spazio di 25 metri quadrati.

A caccia di finanziamenti

L’operazione potrebbe essere realizzata a costo zero per il Comune, perché la Regione ha emesso un bando per la concessione di contributi agli enti pubblici per interventi di forestazione urbana e periurbana. Un’opportunità che l’amministrazione comunale ha deciso di cogliere al volo, approvando un progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a oltre 2 ettari di terreni situati nelle vie Civinelli e Cerchia di Sant’Egidio. Vista la scadenza imminente dei termini per fare domanda, per non farsi sfuggire l’occasione di farsi assegnare le risorse messe a disposizione da Bologna, è stato fatto tutto molto in fretta. Tanto che non è stato possibile procedere alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per una porzione sotto vincolo nell’area posta in via Cerchia di Sant’Egidio: si provvederà successivamente a sistemare questo aspetto.

I due boschi urbani individuati, se verranno realizzati, saranno i primi del progetto “Foglia”, che prevede azioni di adattamento ai cambiamenti climatici: non solo attraverso il verde ma anche desigilizzando gradualmente 110 parcheggi e piazzali cementificati.

Antenati del progetto “Foglia”

Al di fuori di quella pianificazione, sono già stati realizzati due interventi simili. Uno, con quasi 6mila piante messe a dimora in due fasi nel podere Sant’Anna (su un’area di quasi 6 ettari), è nato su iniziativa di “Arbolia”, società benefit di Snam. Un altro, nell’area denominata “Il Fagiolo”, nella zona dell’ex Zuccherificio, si è concretizzato su un’area di 3 ettari lungo via Machiavelli, con un totale di 5mila piante.