Cesena, blitz contro lo spaccio di droga: eseguite dieci ordinanze cautelari

Lotta allo spaccio di droga a Cesena. Tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, un contingente delle polizie locali di Cesena, Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare ha eseguito un’ampia operazione per l’esecuzione di dieci ordinanze cautelari emesse dall’autorità giudiziaria di Forlì alla conclusione delle indagini per detenzione illegale e spaccio di sostanze stupefacenti, iniziate nel 2025.

Le indagini si sono svolte nell’area della stazione e delle scuole adiacenti e hanno portato alla denuncia a piede libero di numerose persone attive nello spaccio al dettaglio di droga (hashish e cocaina) con modalità di gruppo. La droga veniva smerciata a giovani e adulti a vario titolo gravitanti nell’area, italiani e stranieri.

Tra le persone sottoposte alle indagini, dieci sono stati colpite con ordinanze di misure cautelari, custodia in carcere o obbligo di firma, emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.

L’esecuzione delle ordinanze ha richiesto l’organizzazione di una ricerca sul territorio, l’ispezione dei luoghi dove i destinatari, per lo più persone senza fissa dimora, sono soliti nascondersi. La ricerca è stata estesa a diversi comuni della Romagna, con la collaborazione dei Corpi di polizia locale competenti territorialmente. Nel corso delle operazioni sono stati rintracciati anche altri soggetti, identificati e deferiti per violazioni di droga o migratorie.

Delle dieci ordinanze di misure cautelari emesse, quattro sono state notificate in carcere a persone già detenute per altra causa, mentre cinque destinatari sono stati catturati durante le ricerche e uno resta ricercato.