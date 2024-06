Cesena, Bingo davanti al Tar: i lavori per ripartire in autunno

Tra gli esempi in città di chi ancora è lontano dal “rivedere la luce” dopo l’alluvione del 16 maggio 2023 c’è quello della sala Bingo dell’Ippodromo. Finita letteralmente sommersa dalle acque del Savio e dal fango: collocata com’è sotto al piano stradale in una porzione di città che l’evento calamitoso aveva completamente ricoperto.

Proprio oggi, alla vigilia dunque della visita del commissario straordinario Figliuolo, l’Hippobingo di Cesena sarà davanti al Tar del Lazio (competente in materia) per discutere della sospensiva che era già stata concessa da ottobre ed almeno fino alla data di oggi. Sul piatto c’è l’esenzione dal pagamento all’agenzia delle Dogane del canone mensile di 2.800 euro per l’attività di sala Bingo, che giocoforza non è attiva. Il Bingo ha pronti i progetti di restauro per la ripartenza e ha chiesto i permessi per l’esecuzione dei lavori al Comune. Sta attendendo i preventivi dalle ditte per poi (è questa la speranza) iniziare le sistemazioni nel mese di settembre. Nel frattempo attende anche le stime delle assicurazioni. Solo a seconda di quanto sarà risarcito dalle coperture assicurative saranno poi eventualmente avanzate richieste di contributo per la calamità patita anche alla struttura commissariale.