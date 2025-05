Cesena, Bike to Work: circa 60mila chilometri pedalati, con l’adesione di 50 aziende

È partito il nuovo programma Bike to Work del Comune di Cesena, inserito nel più ampio progetto Cambiamo Marcia 2024–2026. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la piattaforma per la mobilità sostenibile Wecity, ha l’obiettivo di incoraggiare i cittadini a utilizzare, laddove possibile, la bicicletta per i tragitti casa-lavoro, grazie a incentivi economici diretti. La partecipazione è aperta a tutte le aziende, studi professionali, circoli didattici e attività commerciali del territorio che abbiano presentato un Piano Spostamenti Casa-Lavoro in linea con le direttive ministeriali e i cui dipendenti utilizzino la bicicletta nel percorso casa-lavoro-casa. Una volta inserito sull’app Wecity il codice missione fornito dal proprio datore di lavoro, questi ultimi possono infatti registrare i propri spostamenti sulla due ruote e ricevere un incentivo di 20 centesimi al chilometro, fino a un massimo di 50 euro mensili. La missione sarà valida fino al 30 novembre 2026.

“Con questa azione – commenta l’assessore alla Mobilità Christian Castorri – l’Amministrazione comunale intende contribuire a un potenziamento della mobilità sostenibile in città, non da intendersi unicamente come una possibilità ma anche nei termini di una scelta concreta, premiata e condivisa. In questo senso, la collaborazione con Wecity consente all’Ente di monitorare e incentivare in modo efficace gli spostamenti virtuosi dei nostri cittadini. Dal 1° dicembre a oggi sono già una cinquantina le realtà che hanno aderito alla nuova edizione del ‘Bike to Work’ per un totale di circa 60 mila chilometri pedalati. Obiettivo del progetto è infatti lo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana nei suoi aspetti ambientali, sociali ed economici e la salvaguardia di tutti i cittadini attraverso la creazione di opportunità di crescita e miglioramento generale della qualità della vita”.

“Crediamo che cambiare abitudini sia possibile se supportato da strumenti semplici e da un contesto che premia le scelte responsabili” ha aggiunto Paolo Ferri, CEO di Wecity. “Il Bike to Work di Cesena – prosegue – è un esempio virtuoso di come la tecnologia possa sostenere politiche pubbliche concrete e misurabili sul lungo periodo”.