Cesena, biglietti dei bus, l’assessore Castorri: “Il Comune sostiene i cittadini e conferma le agevolazioni”

A fronte degli aumenti tariffari previsti per il trasporto pubblico locale nel 2026, il Comune di Cesena conferma tutte le agevolazioni attualmente in vigore e rafforza ulteriormente le misure a sostegno di giovani, famiglie, studenti e cittadini over 70. Come annunciato dall’assessore alla Mobilità Christian Castorri, “le integrazioni tariffarie confermano la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere concretamente i cittadini e di promuovere una mobilità pubblica accessibile, conveniente e sostenibile”. Per questo motivo la Giunta comunale ha deciso di incrementare ora del 10% le risorse destinate alle integrazioni tariffarie, attraverso un investimento complessivo pari a 100mila euro, con l’obiettivo di contenere l’impatto degli aumenti sulle famiglie e incentivare sempre più l’utilizzo del trasporto pubblico locale.