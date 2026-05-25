Cesena, biglietti dei bus, l’assessore Castorri: “Il Comune sostiene i cittadini e conferma le agevolazioni”

Cesena
  • 25 maggio 2026
Cesena, biglietti dei bus, l’assessore Castorri: “Il Comune sostiene i cittadini e conferma le agevolazioni”

A fronte degli aumenti tariffari previsti per il trasporto pubblico locale nel 2026, il Comune di Cesena conferma tutte le agevolazioni attualmente in vigore e rafforza ulteriormente le misure a sostegno di giovani, famiglie, studenti e cittadini over 70. Come annunciato dall’assessore alla Mobilità Christian Castorri, “le integrazioni tariffarie confermano la volontà dell’Amministrazione comunale di sostenere concretamente i cittadini e di promuovere una mobilità pubblica accessibile, conveniente e sostenibile”. Per questo motivo la Giunta comunale ha deciso di incrementare ora del 10% le risorse destinate alle integrazioni tariffarie, attraverso un investimento complessivo pari a 100mila euro, con l’obiettivo di contenere l’impatto degli aumenti sulle famiglie e incentivare sempre più l’utilizzo del trasporto pubblico locale.

I prezzi

Nel dettaglio, i passeggeri under 26 con ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro pagheranno 85 euro: il Comune integrerà infatti 190 euro, coprendo così il costo finale dell’abbonamento pari a 275 euro. Importante anche il sostegno rivolto agli over 70: l’abbonamento annuale senior passerà da un costo pieno di 305 euro a 205 euro per l’utente, grazie a un contributo comunale di 100 euro. Confermato inoltre l’abbonamento mensile senior, che avrà un costo finale di 28 euro rispetto ai 38 euro della tariffa piena.

Le misure dedicate agli studenti le ritroviamo anche alla voce abbonamento ‘Classi’ con un costo di 50 euro per l’utente a fronte di una tariffa piena di 100 euro. Inoltre, in relazione alle famiglie, l’abbonamento relativo al terzo figlio sarà del tutto gratuito. A queste agevolazioni si aggiunge ‘Salta su!’, l’iniziativa della Regione Emilia-Romagna che offre agli studenti di elementari, medie e superiori, l’abbonamento gratuito ai mezzi pubblici (bus e treni regionali) per il tragitto casa-scuola e per il tempo libero.

Particolare attenzione continua inoltre a essere riservata alla mobilità sostenibile e ai parcheggi scambiatori (pensati per lasciare l’auto e proseguire il viaggio verso il centro città con i mezzi pubblici) il cui costo, fissato a 0,50 euro per l’utente, resta invariato. In questo caso il Comune coprirà 1,50 euro per ciascun accesso. Confermato anche il costo del servizio a chiamata ‘BusSì’ sempre a 0,50 centesimi a corsa.

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