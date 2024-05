Cesena, “bidoni di carta e plastica usati come turche”: sos in vicolo Stazione

I residenti della zona di vicolo Stazione e via Foschi rilanciano l’allarme contro lo spaccio di droga che riferiscono di vedere quotidianamente in quella zona. E aggiungono che il degrado non si limita a questo. Una cittadina, che si fa portavoce di malumori sempre più diffusi e profondi, segnala che c’è chi «usa i bidoni della carta e della plastica come turche», facendoci dentro i propri bisogni, e con l’arrivo dell’estate il disagio aumenterà perché «i cattivi odori prenderanno il sopravvento». Gli abitanti di quell’area fanno notare che la stessa denominazione “vicolo” sta a indicare che quella è «una semplice stradina di passaggio e non una piazza dove sostare». Cosa in cui si è invece trasformata, richiamando persone poco raccomandabili, che - denunciano alcuni abitanti - oltre agli stupefacenti hanno portato vandalismi, risse e sporcizia. Secondo i residenti preoccupati per la situazione che si è creata, a favorire quella degenerazione è stata l’apertura di un centro sociale, il “Ciacarè”, in un punto che ritengono inadatto, perché ha finito per creare assembramenti sul vicolo e sulle altre stradine attorno. Perciò chiedono al sindaco di fare un passo indietro su quel servizio, dichiarandosi «stanchi di avere sempre sotto casa polizia, carabinieri, vigili e ambulanze». Un paio di settimane fa questo sos è stato messo nero su bianco in una lettera inviata a Lattuca e alla sua giunta, ma per il momento non ha avuto risposta.