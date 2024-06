Cesena, bicipolitana: appaltati i lavori per il tratto fino a Diegaro

È stato aggiudicato al costo di 759mila euro l’appalto per il secondo stralcio della bicipolitana lungo la via Emilia ovest. È quella nel tratto fra la rotonda Paul Harris e la zona del cimitero di Diegaro.

A eseguire i lavori sarà l’impresa Mattei di Villa Verucchio, che ha offerto un ribasso del 5,48% rispetto alla base d’asta ma ha ampiamente superato la concorrenza di altre due ditte che si erano fatte avanti, anche sotto l’aspetto tecnico e migliorativo. Anzi, a fare la differenza è stato proprio quello, che aveva un peso preponderante nella valutazione, visto che nelle altre proposte lo “sconto” rispetto alla somma di partenza era più alto.

Con questo intervento, che dovrà essere ultimato entro un anno, verrà completata la messa in sicurezza del tratto di ponente della via Emilia a cui non si era ancora messo mano, in continuità con quello nel tratto meno periferico della stessa strada, da Torre del Moro fino alla rotonda Paul Harris.

Il percorso protetto per i ciclisti

Il progetto prevede la realizzazione di un percorso protetto di oltre 1 chilometro, utilizzando le banchine stradali e tombinando in alcuni tratti gli scoli consorziali accanto alla carreggiata.

La pista sarà realizzata in sede propria, a doppio senso di marcia per una larghezza di 2 metri e mezzo, e sarà separata dalla carreggiata usata dai mezzi a motore tramite un cordolo spartitraffico prefabbricato in cemento bianco da 50 centimetri o in alcuni tratti da una fascia verde.

La pavimentazione sarà in materiale drenante, spesso 10 centimetri, del tipo calcestruzzo “Idrodrain”, per migliorare l’impermeabilità.

Una volta ultimata questa opera, anche grazie ai precedenti interventi fatti più a ridosso del Ponte Nuovo muoversi in bicicletta senza pericoli fino al cuore della città sarà una possibilità concreta per tutte le persone che vivono lungo l’asse della via Emilia ovest oppure che lo frequentano per lavoro o per altre attività.