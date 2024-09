Cesena, Biblioteca Malatestiana: riprendono le visite guidate di notte

Dopo la pausa estiva riprendono alla Biblioteca Malatestiana i Notturnali, ovvero le visite guidate a lume di candela alla scoperta di uno tra i luoghi più affascinanti e suggestivi del nostro territorio, Memoria del Mondo dell’Unesco.

L’iniziativa, organizzata dalla DMC dei Percorsi del Savio, si articolerà in tre turni: alle ore 21:00, alle ore 22:00 e alle ore 23:00 (quest’ultimo destinato – al momento – ai gruppi). La prenotazione è obbligatoria e come sempre si effettua direttamente online sul sito dei Percorsi del Savio.

Sarà così ancora possibile ammirare sotto una luce del tutto nuova questo gioiello unico al mondo, prima biblioteca civica e unica rimasta intatta nella struttura, nell’arredo e nella dotazione libraria, inserito fin dal 2005 nel Registro “Memoria del Mondo” dell’Unesco, primo in Italia, e a tutt’oggi unico in Emilia-Romagna, uno dei soli 10 in tutta la Penisola.

I Notturnali sono un’esperienza di viaggio nel tempo e nello spazio, non solo per la suggestiva visita a lume di candela: infatti, sarà il Signore di Cesena Domenico Malatesta Novello “in persona” ad accogliere i visitatori per raccontare e far conoscere la Biblioteca, suo inestimabile dono alla città. Dunque, attraverso un gioco teatrale, basato su “equivoci” di spazio e di tempo, ma attento a riportare una corretta e documentata narrazione storica, l’attore-guida Paolo Summaria tornerà a vestire i panni del signore di Cesena e condurrà la visita negli spazi della Biblioteca, illuminati per l’occasione dalla luce calda e morbida delle candele. Un viaggio tra il reale e il fantastico, insomma, in cui i confini della storia e della fantasia si sfioreranno nella penombra di un luogo tanto antico quanto emozionante.

Info e prenotazioni

I posti sono limitati: solo 25 persone per ogni turno. La partecipazione ha un costo di 15 euro a persona (biglietto gratuito per bambini fino a 6 anni). I biglietti si acquistano online all’indirizzo web: bit.ly/notturnaliprenotazione.

Per tutte le informazioni e per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Ufficio Turistico IAT Cesena allo 0547 356327, dal martedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, la domenica dalle ore 09:00 alle ore 13:00.