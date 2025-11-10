Cesena, Biblioteca Malatestiana e Rocca via libera a due interventi di manutenzione straordinaria

La Giunta comunale di Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e di risanamento conservativo dei fabbricati storici, per un importo complessivo di 253mila euro. Nello specifico, i lavori – che saranno affidati entro il 2025 – interesseranno la facciata della Biblioteca Malatestiana, lato via Montalti, e le mura storiche della Rocca Malatestiana. “La tutela e la valorizzazione dei luoghi storici – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – rappresentano un elemento centrale del piano dei lavori pubblici, considerando l’importanza di siti culturali e identitari per Cesena come la Biblioteca Malatestiana e la Rocca. Gli interventi programmati mirano a garantirne la conservazione e al tempo stesso a valorizzare il patrimonio architettonico e storico cittadino, assicurandone sicurezza, durabilità e piena fruibilità da parte della comunità cesenate e dei tanti visitatori”.

Biblioteca Malatestiana

Risanamento conservativo della facciata della Biblioteca Malatestiana – via Montalti. L’intervento principale riguarda la facciata della Biblioteca Malatestiana, su via Montalti, che presenta alcuni distacchi e lesioni diffuse dell’intonaco, dovuti a infiltrazioni di acqua piovana e ai cicli di gelo e disgelo. Le operazioni previste comprendono: verifiche meccaniche e sondaggi per individuare le aree di distacco; interventi ricostruttivi e di consolidamento del rivestimento murario attraverso l’utilizzo di materiali specifici e tecniche non invasive (connettori in acciaio inox, reti di armatura in fibra di basalto e malte a base di calce naturale); consolidamento per il riancoraggio degli intonaci al supporto murario; rimozione e sostituzione dei pluviali incassati con nuove tubazioni esterne e terminali in ghisa, al fine di evitare infiltrazioni e degradi futuri. Previste inoltre opere di tinteggiatura. Tutti gli interventi saranno realizzati nel pieno rispetto della natura storica del manufatto e delle indicazioni della Soprintendenza.

Rocca Malatestiana