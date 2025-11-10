Cesena, Biblioteca Malatestiana e Rocca via libera a due interventi di manutenzione straordinaria

La Giunta comunale di Cesena ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica ed esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili comunali e di risanamento conservativo dei fabbricati storici, per un importo complessivo di 253mila euro. Nello specifico, i lavori – che saranno affidati entro il 2025 – interesseranno la facciata della Biblioteca Malatestiana, lato via Montalti, e le mura storiche della Rocca Malatestiana.
“La tutela e la valorizzazione dei luoghi storici – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Christian Castorri – rappresentano un elemento centrale del piano dei lavori pubblici, considerando l’importanza di siti culturali e identitari per Cesena come la Biblioteca Malatestiana e la Rocca. Gli interventi programmati mirano a garantirne la conservazione e al tempo stesso a valorizzare il patrimonio architettonico e storico cittadino, assicurandone sicurezza, durabilità e piena fruibilità da parte della comunità cesenate e dei tanti visitatori”.