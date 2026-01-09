Cesena, beni pubblici cittadini: il Comune attiva le polizze assicurative per il 2026 per 738mila euro

Tutelare l’ente, il patrimonio pubblico e i cittadini, assicurando una gestione responsabile e programmata dei rischi. Il Comune di Cesena conferma e rafforza la tutela assicurativa a copertura delle proprie attività istituzionali per l’intero 2026, assicurando la protezione del patrimonio e dei beni pubblici. Da anni l’ente stipula contratti assicurativi per la gestione dei rischi connessi allo svolgimento delle proprie funzioni. A tal fine, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, è stata svolta una procedura di selezione che ha individuato le compagnie assicurative in grado di offrire le migliori condizioni di servizio.

Le polizze assicurative, ad eccezione della copertura ‘All Risks’, hanno durata quinquennale dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda invece la polizza ‘All Risks’ del solo Comune di Cesena è stata avviata una nuova procedura di gara che ha portato all’aggiudicazione del servizio alla compagnia Unipol Sai Assicurazioni spa per il periodo 2025–2029.

Le coperture riguardano, tra le altre, la responsabilità civile patrimoniale, la responsabilità civile verso terzi, gli infortuni, la tutela legale, la responsabilità civile auto, la polizza kasko e le coperture ‘All Risks’ per beni comuni e beni storici. L’importo complessivo delle polizze per l’anno 2026 ammonta a 738.288,80 euro. La procedura è stata gestita dal Comune di Cesena, in qualità di ente capofila, anche per conto dell’Unione Valle del Savio e dei Comuni di Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto.

È questo un atto tecnico e necessario per dare copertura finanziaria a polizze assicurative indispensabili al funzionamento dell’Ente e alla tutela del patrimonio pubblico. A conferma di ciò, si richiama quanto avvenuto a seguito dell’alluvione di maggio 2023, quando le coperture assicurative del Comune hanno consentito all’amministrazione comunale di attivare in tempi brevi le procedure di denuncia dei danni e di ottenere rimborsi per le tipologie di eventi e beni effettivamente assicurati. Le coperture All Risks hanno svolto un ruolo rilevante nel coprire danni a beni comunali nei casi previsti dalle condizioni di polizza; tutelare l’ente da richieste risarcitorie di terzi per danni subiti in conseguenza dell’evento calamitoso. Le polizze hanno inoltre consentito di ridurre l’esposizione finanziaria diretta del Comune, evitando che tutti i costi di ripristino e le eventuali responsabilità ricadessero esclusivamente sul bilancio comunale.