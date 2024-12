Cesena, benefattore regala un concerto lirico in clinica per malati e personale

Un concerto lirico con due cantanti e un pianista, tutti tre di grande qualità, dedicato ai degenti e al personale della casa di cura “Malatesta Novello”, organizzato e generosamente offerto da un paziente di quella clinica: il borellese Renzo Zignani, noto per il suo mecenatismo culturale e sociale su molteplici fronti. L’evento, ad invito per ospiti esterni, a causa del numero limitato di posti, si terrà sabato 7 dicembre, alle 15.30, nella saletta vicino all’atrio della struttura di via Renato Serra.

I tre interpreti

Protagonisti saranno il tenore Christian Cola, cesenate del 1981 formatosi al Conservatorio “Maderna” e interprete in diverse opere famose, dalla Turandot al Falstaff, la soprano Maria Grazia Senerchia, allieva di insegnanti di canto di spessore, e Sergio Catalano al pianoforte, nato in Russia nel 1999 ed esecutore di un memorabile concerto di Chopin con l’Orchestra sinfonica bulgara di Sofia.

La scaletta

Il programma è ricchissimo: in scaletta ci sono ben 17 brani, di giganti della musica e della lirica, da Chopin e a Schubert a Mozart, da Donizetti a Puccini, da Verdi a Cilea, da Tosti a Sorozàbal, da Morricone a Lehar. Il concerto, intitolato “Aspettando Natale”, sarà introdotto da Renzo Zignani, che ha anche provveduto a preparare un libretto che consente di avere una panoramica sui tre interpreti e su ognuno dei capolavori che proporranno all’interno della casa di cura.

I concerti precedenti

Non è la prima volta che Zignani offre spettacoli musicali nel periodo natalizio alla “Malatesta Novello”. Prima dell’interruzione per il Covid, ne aveva organizzati tre. Aveva iniziato nel 2017, anche in segno di riconoscenza per un’operazione chirurgica eseguita lì, con un evento che aveva messo assieme i cantanti lirici Roberto ed Elisa Gentili, fratello e sorella, il pianista Andrea Ruscelli, il violinista Claudio Castagnoli e l’attrice Monica Briganti. Nel 2019 si era esibito il “cantattore” Sergio Casabianca. L’anno seguente era stata la volta del cantautore bolognese Germano Bonaveri.