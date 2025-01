Cesena, battaglia risorgimentale del monte: la commemorazione al Palazzaccio

A Cesena si è rinnovata oggi la tradizionale cerimonia di commemorazione della battaglia risorgimentale del monte combattuta il 20 gennaio 1832 da patrioti insorti contro il dominio papalino, col sostegno austriaco. Con lo scopo di non perdere la memoria di un episodio importante delle lotte risorgimentali per l’indipendenza e l’unità d’Italia, questa mattina, alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle autorità civili, religiose e militari, presso il parco del Palazzaccio di via Tasso, si è proceduto con la deposizione della corona d’alloro. Presenti anche le associazioni d’arma e combattentistiche.