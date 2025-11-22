Cesena, Barriera: sospesa l’asta per il bar per problemi al solaio

Colpo di scena alla Barriera. Il Comune di Cesena ha dovuto revocare d’urgenza l’asta pubblica che aveva lanciato lo scorso mese per individuare nuovi gestori privati a cui assegnare in gestione per 9 anni i locali nel padiglione di Levante, quello dove fino a qualche tempo fa era aperto un noto caffè-ristorante. Colpa del solaio: si è scoperto che non è sicuro e quindi ha bisogno di essere sottoposto a lavori di consolidamento. Il problema è stato accertato in seguito a un sopralluogo effettuato sull’immobile, dopo la segnalazione di un concessionario dell’immobile.