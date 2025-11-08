Cesena. Bar chiuso per 20 giorni: aggressione col machete e troppi episodi di violenza

Questa mattina Polizia di Stato e Carabinieri hanno notificato la sospensione per venti giorni della licenza di un locale per motivi di ordine pubblico e sicurezza, su disposizione del Questore.

Il provvedimento arriva dopo ripetuti interventi delle forze dell’ordine per disordini ed episodi violenti all’interno e nelle pertinenze del bar. Non è la prima volta: già nel giugno 2024 il locale era stato sospeso per 15 giorni per le stesse ragioni.

Nonostante il primo provvedimento e il costante monitoraggio, il bar ha continuato ad essere causa di degrado e punto di ritrovo di pregiudicati, protagonisti di diverse situazioni di violenza. Nella motivazione si evidenzia che la proprietà non ha adottato alcuna misura concreta per arginare questo tipo di clientela, come stabilito dalla normativa sulla Pubblica Sicurezza, favorendo così il consolidarsi di una situazione di illegalità.

L’episodio più grave risale al 6 novembre: durante un’aggressione tra clienti, un uomo armato di machete da 60 cm è stato arrestato dalla Polizia per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltraggio e porto abusivo di armi.

Da qui la necessità urgente di adottare una misura per prevenire un’escalation di violenza.