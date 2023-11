Cesena, bando regionale per riqualificare la zona dal Campus Universitario al Ponte Nuovo

Dal Campus universitario di Cesena al Ponte nuovo viaggiando sulla ciclabile che collega queste due aree urbane costeggiate dal verde e dal fiume Savio. È il nuovo progetto redatto dagli uffici comunali dei Lavori pubblici e candidato al Bando regionale per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in ambito urbano e periurbano” con lo scopo di ottenere il finanziamento necessario all’esecuzione dell’intervento del valore complessivo di 1.800.000 euro.

Si tratta del progetto di riqualificazione ambientale e desigillazione del parcheggio “Dino Campana”, piazzale Risorgimento e della pista ciclabile lungo via Machiavelli, che punta la lente sull’area “Ex Zuccherificio” e in corrispondenza del piazzale del Risorgimento, importante nodo viario della città a ridosso del Ponte Nuovo. “Con questo importante progetto – commenta l’Assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – vogliamo rendere più accessibili e vivibili, rispetto agli impatti dei cambiamenti climatici, alcuni spazi pubblici della zona centrale di Cesena, ad oggi bisognosi di una riqualificazione e di una interconnessione con il resto della città. Il tracciato del fiume Savio rappresenta per Cesena la più importante infrastruttura verde e blu della città, e costituisce un importante elemento di connessione ma anche di fruizione del territorio. Per questa ragione l’obiettivo del progetto è di valorizzare e riqualificare queste due zone prese in esame e collegate da una pista ciclopedonale, ma anche di dare maggior respiro al fiume e al verde garantendo importanti benefici a tutti noi”.

L’area del progetto

L’area al centro del progetto corrisponde a un punto urbano particolarmente congestionato dall’elevato flusso di traffico, le cui criticità principali sono l’insufficienza di parcheggi e la mancanza di aree verdi e zone pedonali e ciclabili. I tre interventi, che si concentreranno nel parcheggio di Piazzale “Dino Campana”, nella zona di Piazzale Risorgimento (che verrà riorganizzato e riqualificato in termini di viabilità e dal punto di vista ambientale, grazie ad una importante desigillazione per la creazione di una nuova piazza verde), e lungo il fiume nel percorso ciclabile di via Machiavelli, risultano in linea con le strategie locali di adattamento climatico e hanno come principale focus il miglioramento della fruibilità, del comfort microclimatico e la tutela del suolo.

In relazione alle aree verdi presenti lungo il percorso, alcune di quelle già esistenti verranno ampliate per dare maggiore spazio ai fusti delle alberature e trasformate in giardini della pioggiaattraverso la demolizione dei cordoli perimetrali, per permettere un migliore deflusso e infiltrazione nel terreno delle acque meteoriche. Saranno creati anche numerosi giardini della pioggia di dimensioni più ridotte (corrispondenti alla superficie di un posto auto), con utilizzo di cordolo interrotto/cordolo a raso, per intervallare gli stalli e permettere un corretto ombreggiamento del parcheggio grazie alla piantumazione di nuovi alberi. Lungo il perimetro del nuovo parcheggio è prevista la messa a dimora di nuove alberature al fine di completare le strisce di verde già presenti e la realizzazione di una trincea infiltrante in grado di raccogliere le acque.

L’obiettivo primario del progetto, equivalente a 1.800.000 euro e candidato al bando regionale per un finanziamento di 1.300.000 euro, è di intervenire in maniera significativa sulla riduzione della temperatura superficiale (effetto isola di calore) attraverso un consistente potenziamento delle infrastrutture verdi, e al contempo liberare il suolo rendendo il territorio maggiormente rispondente ai cambiamenti climatici in atto. Complessivamente è prevista una de-sigillazione pari a una superficie di circa 6.020 mq, un aumento delle aree verdi pari a circa 1.300 mq e la piantumazione di decine di nuovi alberi.