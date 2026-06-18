Cesena, bando impianti sportivi: ecco le palestre messe a disposizione

Cesena
  • 18 giugno 2026
Cesena, bando impianti sportivi: ecco le palestre messe a disposizione

Dalla pallacanestro al minibasket, passando per pallavolo, calcio a 5, pattinaggio a rotelle, ginnastica ritmica e artistica e arrampicata sportiva. Sono numerose le discipline che possono essere praticate all’interno delle palestre scolastiche provinciali e comunali della città di Cesena. Proprio per favorire l’attività sportiva di ragazze e ragazzi e sostenere il lavoro delle associazioni sportive locali, il Comune procede all’assegnazione delle palestre comunali e provinciali per il periodo compreso tra il 14 settembre 2026 e il 10 giugno 2029.

L’assegnazione riguarda l’utilizzo degli impianti durante le giornate del calendario scolastico. Sono esclusi i mesi estivi e i periodi di sospensione delle lezioni, per i quali la concessione degli spazi sarà disciplinata da uno specifico Avviso pubblico pubblicato annualmente. Le associazioni sportive e i privati interessati possono presentare domanda entro le ore 13:00 di lunedì 13 luglio 2026. Le richieste potranno essere inoltrate direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cesena oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.

Le palestre

Le palestre messe a disposizione ospitano una vasta gamma di attività sportive. Per la pallacanestro sono disponibili gli impianti dell’Istituto Professionale ‘U. Comandini’, della scuola secondaria di primo grado ‘T.M. Plauto’, della scuola secondaria di primo grado ‘O. Biasini’ di San Giorgio, della scuola secondaria di primo grado ‘Via Pascoli’ di Calisese, del Cubo – Liceo Linguistico ‘I. Alpi’ e dell’Istituto Tecnico Industriale ‘Blaise Pascal’.

La pallavolo può essere praticata nelle palestre dell’Istituto ‘U. Comandini’, della ‘T.M. Plauto’, della scuola ‘Via Pascoli’ di Calisese, dell’Ex Gil e del Cubo – Liceo Classico ‘V. Monti’. Gli spazi dedicati al calcio a 5 sono invece quelli del ‘Comandini’ e della scuola ‘Via Pascoli’.

Per il pattinaggio a rotelle sono disponibili le palestre della scuola ‘O. Biasini’ di San Giorgio, della scuola primaria Vigne e della scuola primaria Oltresavio. La ginnastica ritmica e artistica trova spazio all’Ex Gil, all’Istituto Professionale di Stato ‘Macrelli’ e alla scuola primaria Fiorita. Le attività di minibasket possono essere svolte alla scuola primaria Fiorita e alla scuola primaria Ponte Abbadesse, mentre l’arrampicata sportiva è praticabile nella palestra della scuola secondaria di primo grado ‘O. Biasini’ di San Giorgio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’Ente alla pagina dedicata (https://www.comune.cesena.fc.it/novita/avviso-pubblico-assegnazione-palestre-comunali-e-provinciali-2026-29/), contattare il Servizio Sport del Comune ai numeri 0547 356329 e 0547 356325 oppure scrivere a sport@comune.cesena.fc.it.

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