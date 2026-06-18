Cesena, bando impianti sportivi: ecco le palestre messe a disposizione

Dalla pallacanestro al minibasket, passando per pallavolo, calcio a 5, pattinaggio a rotelle, ginnastica ritmica e artistica e arrampicata sportiva. Sono numerose le discipline che possono essere praticate all’interno delle palestre scolastiche provinciali e comunali della città di Cesena. Proprio per favorire l’attività sportiva di ragazze e ragazzi e sostenere il lavoro delle associazioni sportive locali, il Comune procede all’assegnazione delle palestre comunali e provinciali per il periodo compreso tra il 14 settembre 2026 e il 10 giugno 2029.