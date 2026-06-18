Cesena, bando impianti sportivi: ecco le palestre messe a disposizione

Dalla pallacanestro al minibasket, passando per pallavolo, calcio a 5, pattinaggio a rotelle, ginnastica ritmica e artistica e arrampicata sportiva. Sono numerose le discipline che possono essere praticate all’interno delle palestre scolastiche provinciali e comunali della città di Cesena. Proprio per favorire l’attività sportiva di ragazze e ragazzi e sostenere il lavoro delle associazioni sportive locali, il Comune procede all’assegnazione delle palestre comunali e provinciali per il periodo compreso tra il 14 settembre 2026 e il 10 giugno 2029.

L’assegnazione riguarda l’utilizzo degli impianti durante le giornate del calendario scolastico. Sono esclusi i mesi estivi e i periodi di sospensione delle lezioni, per i quali la concessione degli spazi sarà disciplinata da uno specifico Avviso pubblico pubblicato annualmente. Le associazioni sportive e i privati interessati possono presentare domanda entro le ore 13:00 di lunedì 13 luglio 2026. Le richieste potranno essere inoltrate direttamente al Protocollo Generale del Comune di Cesena oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it.

Le palestre