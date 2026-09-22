Cesena, bando di 10mila euro per iniziative contro la violenza di genere

L’Amministrazione comunale di Cesena destina un pacchetto di 10mila euro alle associazioni impegnate nella sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere. L’iniziativa, promossa dal Settore Servizi Educativi, Pubblica Istruzione e Sport, punta a favorire la co-progettazione e la co-programmazione di attività culturali rivolte alla cittadinanza.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune di Cesena, è rivolto alle associazioni regolarmente costituite e iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che potranno presentare proposte da realizzare sul territorio entro il mese di dicembre. Le attività potranno assumere forme diverse: incontri pubblici, laboratori, mostre, presentazioni di libri, cicli di proiezioni, corsi, spettacoli teatrali e concerti. I progetti dovranno affrontare il tema della violenza di genere nelle sue diverse manifestazioni, tra cui quella psicologica, fisica, economica, assistita e secondaria, oltre alle forme di violenza che possono verificarsi nei luoghi di lavoro.