Cesena, bando di 10mila euro per iniziative contro la violenza di genere

Cesena
  • 22 settembre 2026
Cesena, bando di 10mila euro per iniziative contro la violenza di genere

L’Amministrazione comunale di Cesena destina un pacchetto di 10mila euro alle associazioni impegnate nella sensibilizzazione, prevenzione e contrasto della violenza di genere. L’iniziativa, promossa dal Settore Servizi Educativi, Pubblica Istruzione e Sport, punta a favorire la co-progettazione e la co-programmazione di attività culturali rivolte alla cittadinanza.

Il bando, pubblicato sul sito del Comune di Cesena, è rivolto alle associazioni regolarmente costituite e iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), che potranno presentare proposte da realizzare sul territorio entro il mese di dicembre. Le attività potranno assumere forme diverse: incontri pubblici, laboratori, mostre, presentazioni di libri, cicli di proiezioni, corsi, spettacoli teatrali e concerti. I progetti dovranno affrontare il tema della violenza di genere nelle sue diverse manifestazioni, tra cui quella psicologica, fisica, economica, assistita e secondaria, oltre alle forme di violenza che possono verificarsi nei luoghi di lavoro.

Contributi fino a 2.500 euro per progetto

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 10.000 euro. Il contributo riconosciuto a ciascuna associazione potrà coprire fino al 70% dei costi effettivamente sostenuti, con un tetto massimo di 2.500 euro per iniziativa. L’erogazione avverrà al termine delle attività, previa presentazione del consuntivo delle iniziative realizzate. La documentazione relativa alle spese e alle attività dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2027.

Come presentare la domanda

Le associazioni interessate dovranno inviare la domanda di contributo entro le ore 10:00 di mercoledì 7 ottobre. Tutte le informazioni sul bando: https://www.comune.cesena.fc.it/novita/contributi-iniziative-25-novembre-2026/.

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