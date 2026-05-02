Cesena, balordi scagliano pietre dalla rocca contro il mercato ambulante, colpito commerciante

Un gesto stupido e pericoloso ha turbato questa mattina il clima vivace ma sereno del mercato ambulante. Attorno alle 10.30, qualcuno ha lanciato una grossa pietra sulle bancarelle posizionate in viale Mazzoni, all’altezza del civico 21. È volata dal parco della rocca, nei pressi del torrione sopra il rifugio antiaereo, andando a rimbalzare sulla tenda sottostante di un venditore, Paolo Vettori, che è stato anche colpito poi di striscio sulla pancia, prima di ricadere pesantemente a terra. «Fortunatamente non ho riportato alcuna ferita e soprattutto non è stata colpita nessun altra persona – commenta il commerciante –. Ma la via era piena di gente ed è stato veramente un caso fortunato che non si sia fatto male nessuno». Poi riferisce che «si sono visti due ragazzini con occhiali a specchio nella zona dalla quale molto probabilmente è stata lanciata la pietra». Sono state allertate le forze dell’ordine.