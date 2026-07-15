Cesena, bagno di folla per Piazze di Cinema: oltre 7.500 spettatori

Si è chiusa con un bilancio straordinario l’edizione di “Piazze di Cinema”, la grande festa della settima arte che dal 3 al 12 luglio ha acceso la città, registrando oltre 7.500 presenze complessive. La kermesse, promossa dal Comune di Cesena con la direzione artistica del Cinema Eliseo e il sostegno di Regione Emilia-Romagna e BCC ravennate-forlivese-imolese, ha fatto segnare continui sold out fin dall’anteprima del 27 giugno con Rocco Papaleo, che ha presentato il suo film Il bene comune davanti a un’Arena San Biagio gremita.

Il festival ha proposto un affascinante viaggio nel tempo, alternando capolavori del passato come The Rocky Horror Picture Show, Bianca di Nanni Moretti e La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini, ai grandi successi dell’ultima stagione cinematografica. Tra i momenti più suggestivi spicca il pomeriggio speciale a Villa Monty Banks, culminato in un partecipato convegno dedicato all’indimenticato attore cesenate che conquistò Hollywood. La direttrice del Cinema Eliseo, Francesca Piraccini, ha espresso grande soddisfazione evidenziando in particolare la crescita del 20% del pubblico per il “Premio Monty Banks” – vinto quest’anno dalla pellicola Un anno di scuola di Laura Samani – e l’ottima risposta ai talk pomeridiani e agli eventi musicali con sonorizzazioni dal vivo.

Anche l’Assessore alla Cultura Camillo Acerbi ha lodato la riuscita della rassegna, sottolineando come la gratuità delle proiezioni in piazza Almerici abbia garantito un’offerta democratica e trasversale, capace di unire residenti e turisti nel segno dello storico legame tra Cesena e il cinema, celebrato anche da tre apprezzatissime mostre di foto di scena.