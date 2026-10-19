Cesena, bagno di folla per Jeffery Deaver: oltre 200 persone al Foro per il re del thriller

Oltre duecento lettori si sono dati appuntamento allo spazio “In Centro al Foro” di Cesena per accogliere Jeffery Deaver, il maestro del thriller autore di oltre 50 milioni di copie vendute nel mondo. Nel tardo pomeriggio di domenica 18 ottobre, lo scrittore americano ha presentato la sua ultima opera “Il cuore è un’arma”, pubblicata da Rizzoli, catturando la platea nell’ambito della rassegna “Autori In Centro al Foro”, organizzata con la Libreria Ubik e il patrocinio del Comune. Intervistato dal giornalista Corrado Ravaioli con la traduzione di Seba Pezzani, il creatore del celebre criminologo Lincoln Rhyme si è conceduto con grande generosità al pubblico tra aneddoti, risposte e un partecipatissimo firmacopie conclusivo, chiuso tra foto, dediche e applausi calorosi.