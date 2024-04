Cesena, bagni allo stadio da potenziare entro l’inizio del campionato 2025-2026 se non si vuole ridurre la capienza: mutuo da 200mila euro

All’interno dell’aggiornamento dei lavori pubblici del Comune, che è stato presentato lunedì sera nella commissione consiliare presieduta da Enrico Sirotti Gaudenzi, tra le le novità illustrate dall’assessore Camillo Acerbi ce n’è una particolarmente significativa alla luce dell’entusiasmo per la promozione del Cesena in serie B, anche se non dipende da questo successo calcistico. Si tratta di un nuovo pacchetto di lavori allo stadio: si è deciso di accendere un mutuo da 200mila euro per adeguare l’Orogel Stadium Manuzzi alla normativa Figc, che è diventata più esigente per quel che riguarda i servizi igienici. Vanno potenziati, perché sulla base dei nuovi parametri quelli attuali sono insufficienti rispetto alla capienza che ha lo stadio. La stessa esigenza ci sarebbe stata anche in serie C, il salto di categoria non c’entra. Se non si facesse l’adeguamento, bisognerebbe forzatamente chiudere alcuni settori per limitare il numero degli spettatori. È stata però concessa una deroga di un anno e quindi basterà che i bagni nuovi vengano realizzati prima della stagione sportiva 2025-2026.

Un’altra scelta rilevante in ambito sportivo, inserita sempre nel Documento unico di programmazione aggiornato, è stata quella di concentrare tutti i 500mila euro, che erano finora destinati genericamente a interventi su vari impianti, sul rifacimento del fondo sintetico del campo di Villarco.