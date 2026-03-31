Cesena, “babbo, c’è una saponetta in giardino”, ma era un panetto di hashish lanciato dallo spacciatore in fuga

I Carabinieri hanno notato l’uomo, nel parcheggio di un’area commerciale mentre consegnava un involucro ad un suo connazionale. Accortosi della presenza dei Carabinieri - che hanno immediatamente bloccato l’acquirente trovato in possesso di una dose di cocaina - il 30enne, peraltro con la patente di guida sospesa per pregresse violazioni, si è messo alla guida della sua auto, tentando una disperata fuga, anche con manovre pericolose, venendo comunque raggiunto e bloccato dai militari dopo un breve inseguimento. Immediatamente sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish e denaro contante per 790 euro (ritenuto provento di spaccio). La successiva perquisizione, estesa all’abitazione a Cesena ha consentito di rinvenire ulteriori 290 grammi circa di hashish e 2 grammi di cocaina, sostanze da taglio e materiale utile al confezionamento delle dosi nonché ulteriore denaro contante, pari ad euro 1.500 (ritenuto anch’esso provento di spaccio). Contestualmente a tale perquisizione, altro personale dei Carabinieri di Cesena è ritornato lungo il tragitto della fuga rinvenendo, seppur aperto e in parte già sparso per la strada, un sacchetto in cellophane contenente un residuale di 41 grammi di cocaina.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena , hanno arrestato un 30enne marocchino , ritenuto presunto responsabile del reato di “spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ” che, nella circostanza, è stato anche denunciato per “fuga pericolosa” e sanzionato amministrativamente per “guida con patente sospesa”. Nella fuga aveva anche lanciato un panetto di hashish nel giardino di una casa, confuso da una bambina con una saponetta .

Lo stesso personale veniva poi dirottato presso un’abitazione privata dove un cesenate aveva trovato la propria bambina intenta ad aprire quella che sembrava essere una saponetta che era stata gettata nel suo giardino e che invece era un altro panetto di hashish del peso di 100 grammi circa, analogo per peso, dimensioni e logo a quelli rinvenuti nella disponibilità del marocchino che, sempre durante la fuga, se ne era disfatto lanciandolo nel giardino di questa famiglia. Lo stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto, nonché l’autovettura di proprietà sono stati sottoposti a sequestro penale e messi a disposizione della Procura della Repubblica di Forlì.

Nel corso delle operazioni, oltre al primo acquirente della dose di cocaina, anche ulteriori due connazionali, già conviventi dell’arrestato, sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish a loro dire destinate ad un uso personale (e sottoposte a sequestro amministrativo); tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena quali assuntori di sostanze stupefacenti, per i provvedimenti di competenza.

L’uomo, concluse le formalità di rito, è stato arrestato e, in ottemperanza alle disposizioni del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì, condotto presso la Casa Circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza, tenutasi nella giornata successiva davanti al Giudice del Tribunale di Forlì, che ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare in carcere.