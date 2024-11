Cesena, aziende e protezione dei dati: lunedì 18 novembre il seminario di Confcommercio

“Protezione e resilienza dei dati. La protezione dei dati è la forza della tua azienda”. È il tema del seminario promosso da Confcommercio Cesena lunedì 18 novembre alle 15.30 alla sala convegni della sede Ascom in via Bruno, i n collaborazione con lo Sportello Innovazione di Confcommercio Emilia Romagna.

Al convegno interverranno il presidente di Confcommmercio cesenate Augusto Patrignani per in saluto introduttivo. Marco Leoni di Iscom Group affronterà il tema “La rete Confcommercio per l’innovazione e i progetti Sp.In in Emilia Romagna e Edi 5.0. La problematica “Lo Sportello e le iniziative locali su innovazione e sostegno: dettaglio Cybersicurezza” sarà illustrato da Enrico Marchesini, consulente Groove. Infine Francesco Giunchi, consulente di RiGenera tratterà di “Assesment e erogazioni servizi Sportello Cesena”; dettaglio supporto 4.0 /5.0”.