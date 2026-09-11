Cesena, azienda metalmeccanica in difficoltà: slitta lo stipendio di settembre

Cosa sta succedendo all’azienda metalmeccanica “Flash Control”? La grande preoccupazione oggi è che possa essere entrata in una crisi irreversibile, dopo che segnali poco rassicuranti si stanno notando già da tre anni. La priorità dei sindacati, che hanno trovato una sponda nell’amministrazione comunale (che l’altro ieri ha convocato le parti per fare il punto, tentativo che però è stato disertato dai rappresentanti dell’impresa), è quindi innanzitutto quella di fare chiarezza sulle prospettive. Che significa capire quale potrà essere il futuro dei 30 occupati ed attivare eventualmente tutti gli ammortizzatori sociali possibili, se le cose si mettessero male più di quanto sono già.

Ma ci sono anche problemi più contingenti, e non nuovi, a brevissimo raggio. Il più evidente è il versamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori. Al momento c’è da fare i conti con una mensilità di arretrato: è già stato annunciato il 20 settembre i dipendenti non vedranno arrivare il salario previsto per quella data. Su questo fronte, almeno, Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno però ottenuto dalla controparte un impegno: lo slittamento non dovrebbe essere lungo, si conta di pagare quanto dovuto a inizio ottobre.

Ma qualche dipendente non avrebbe ancora ricevuto la busta paga riferita al mese di luglio, che sarebbe dovuta arrivare in agosto. E anche in un passato un po’ più remoto c’erano stati problemi nel pagamento della tredicesima a fine anno.

Insomma, la situazione non è per nulla rassicurante anche sotto l’aspetto della regolarità della retribuzione, che comunque è solo uno dei problemi lamentati, perché non verrebbero rispettati vari istituti contrattuali e la sicurezza sul lavoro sarebbe spesso precaria.

La cosa che stupisce tutti - riferiscono i rappresentanti sindacali - è che l’azienda cesenate, che opera nel settore degli interventi termici, gode di buona fama e pare che non ci sia alcuna carenza di lavoro. Quindi si vuole capire a cosa siano dovute le difficoltà.