Cesena, azienda metalmeccanica in crisi: a rischio 30 posti di lavoro, l’impresa diserta l’incontro in Comune, reazioni dure

Cesena
La zona della nuova sede della “Flash Control Srl”, in via Madonna dello Schioppo
La zona della nuova sede della “Flash Control Srl”, in via Madonna dello Schioppo

Allarme rosso dei sindacati e dichiarazioni preoccupate dell’amministrazione comunale per una crisi aziendale che va avanti da tre anni, ma che potrebbe essere sul punto di esplodere irreparabilmente. È quella della società “Flash Control Srl”, realtà metalmeccanica del territorio cesenate, in cui sono attualmente occupati circa 30 lavoratori, tra operai (circa due terzi) e impiegati e impiegate.

Un brutto campanello d’allarme è suonato ieri mattina, quando al tavolo comunale di salvaguardia occupazionale convocato dal sindaco Enzo Lattuca per fare il punto sulla situazione si sono presentati i rappreentanti dei sindacati Fim Cisl Romagna, Fiom Cgil Forlì-Cesena e Uil-Uilm Cesena, ma non quelli dell’impresa.

Il primo cittadino e l’assessore allo Sviluppo economico, Lorenzo Plumari, non nascondono i loro timori di una «possibile irreversibile crisi» e giudicano «grave» l’assenza dei datori di lavoro, «perché impedisce di avere risposte chiare e aggiornate sul futuro dell’impresa e sulle prospettive occupazionali. Esprimiamo disapprovazione per quanto accaduto – aggiungono – e per l’incertezza che rischia di ricadere su oltre 30 dipendenti, che hanno diritto a conoscere la situazione reale dell’azienda e a ricevere informazioni trasparenti sul proprio futuro. È per noi indispensabile che tutte le istituzioni continuino a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, affinché si possa arrivare con urgenza a un confronto concreto con l’impresa per individuare ogni possibile soluzione a tutela dell’occupazione. I lavoratori non possono essere lasciati soli di fronte all’incertezza. L’impresa si assuma la responsabilità dare informazioni tempestive e trasparenti».

Oltre al ritardo nel versamento degli stipendi, i sindacati denunciano «inottemperanze e applicazione arbitraria di altri istituti contrattuali quali, la banca delle ore, la trasferta e l’elemento perequativo, le cui mancate applicazioni privano le lavoratrici e i lavoratori di importati quote di salario». Sono gli effetti di una prolungata crisi che ritengono dovuta a «aspetti gestionali dell’economia aziendale che sono stati amministrati con modalità quanto meno discutibili e i cui effetti sembrerebbero giunti ai loro esiti ultimi».

Ora verrà convocata al più presto un’assemblea sindacale coi lavoratori e le lavoratrici della “Flash Control” per decidere il da farsi. Quello che sconcerta è che l’azienda della famiglia Rinaldi, specializzata in interventi termici, gode di buona fama sotto l’aspetto produttivo e a quando pare il lavoro non manca. È addirittura in una fase di trasferimento della propria sede operativa (quella legale è a Roma), in via Madonna dello Schioppo.

I sindacati fanno notare che gli occupati «hanno continuato a lavorare con ammirevole senso di appartenenza, lealtà e buona fede, spesso in condizioni generali di salute e sicurezza estremamente disagiate, quando non di reale pericolo per la loro incolumità, a causa della vacuità dell’efficacia dell’organizzazione del lavoro di cui l’azienda era ed è responsabile».

Quanto alle prospettive, Fim, Fiom e Uilm avvertono che «vigileranno affinché nulla venga lasciato d’intentato, in un’ottica di tutela di lavoratrici e lavoratori, posti di lavoro e nel caso fosse necessario fruizione di ammortizzatori e protezioni sociali».

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui