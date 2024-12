Cesena, avviato l’intervento per Palazzo Oir VIDEOGALLERY

CESENA. A seguito della consegna dei lavori, avvenuta il 21 ottobre, nel mese di novembre è stato avviato l’intervento riguardante la ristrutturazione, il restauro e il consolidamento di palazzo O.i.r. che dopo avere ospitato la direzione generale dell’Azienda Usl è stato ceduto, nel 2019, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena al Comune con lo scopo di creare la nuova sede della Pinacoteca cittadina.

«Considerata la complessità e l’imponenza dell’opera», informa il Comune di Cesena in una nota, «le prime settimane di cantiere hanno riguardato principalmente le opere di apprestamento dello stesso e le predisposizioni legate alla sicurezza. Per svolgere tali lavori, le varie ditte coinvolte, tra cui quella esecutrice Antonini Costruzioni srl di Sarsina, si sono coordinate per eseguire le fasi lavorative previste: montaggio della recinzione di cantiere, preparazione degli apprestamenti e delle aree del cantiere, trasporto e il montaggio della gru, trasporto e il montaggio dei ponteggi, delle impalcature e dei piani di carico. Le prossime fasi di lavori riguarderanno principalmente la realizzazione di cerchiature metalliche antisismiche per nuove aperture e demolizioni interne. La presenza di varie ditte con numerosi operai nell’area del cantiere ha consentito un preciso coordinamento delle lavorazioni previste, nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al progetto. Durante le suddette lavorazioni, sono state avviate inoltre alcune demolizioni interne con relativi recuperi del materiale di maggior pregio. L’ammontare complessivo dell’intervento è di 7.190.000,00 euro, di cui 5,5 milioni assegnati a Cesena dal Ministero della Cultura. L’obiettivo del progetto è quello di mettere a disposizione il patrimonio artistico custodito nella pinacoteca, secondo un nuovo allestimento, in nuovi spazi espositivi e relativa dotazione tecnologica».