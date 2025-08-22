Cesena, Avis: un successo le donazioni serali di sangue

Le sere d’estate sono propizie alla solidarietà. Sono state trenta le sacche di plasma messe insieme da Avis Cesena in occasione delle due Donazioni Stellate organizzate il 18 e 19 agosto al Punto di Raccolta dell’ospedale Bufalini. L’intento dell’iniziativa era quella di allargare le possibilità di donazione, permettendo a chi lo desidera di sottoporsi a prelievo anche nell’inconsueto orario serale (dalle ore 19,15 alle ore 21). Ed evidentemente la proposta è stata molto gradita, come dimostra l’alto numero di adesioni. “Da tempo - sottolinea il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi – siamo impegnati ad allargare l’offerta degli appuntamenti, anche in orari inconsueti, perché tanti possano avvicinarsi alla donazione. Il bisogno di sangue e plasma non va in vacanza, e abbiamo sempre bisogno di sempre nuovi donatori. Per questo invitiamo chi desidera intraprendere il percorso di donazione di contattare la segreteria di Avis telefonando allo 0547 613193. Intanto, però vogliamo ringraziare tutti i donatori che hanno aderito a questa iniziativa e, più in generale a tutti quelli che anche durante le ferie hanno risposto alle nostre chiamate, seguendo le indicazioni di cosa donare a seconda delle necessità. La loro fedeltà ci ha permesso anche in questi mesi di far fronte al fabbisogno del nostro territorio”.