Cesena, Avis rinnova l’alleanza con Onit e arruola 18 potenziali donatori

Si rinnova l’alleanza solidale fra Avis Cesena e Onit. Nei giorni scorsi l’importante gruppo cesenate di consulenza e servizi informatici ha accolto nuovamente nella sua sede (dopo la prima esperienza di due anni fa) l’associazione dei volontari del sangue per offrire al proprio personale l’opportunità di intraprendere il percorso di donazione. E la risposta è stata davvero generosa: grazie alla presenza di un’ambulanza attrezzata e del personale sanitario Avis, sono stati ben 18 i dipendenti Onit che si sono sottoposti alle analisi preliminari necessarie per intraprendere donatori, superando nettamente il già ottimo risultato della precedente visita, quando le adesioni erano state 14.

“Ringrazio di cuore Onit, – sottolinea il presidente di Avis Cesena Gualtiero Giunchi - che accogliendoci ha confermato ancora una volta la propria sensibilità per i temi della solidarietà e dell’impegno civico a favore della comunità. Per noi di Avis la ricerca di nuovi donatori è fondamentale per continuare a rispondere adeguatamente ai fabbisogni del territorio: da anni garantiamo l’autosufficienza per quanto riguarda il sangue intero e siamo riusciti a far crescere significativamente la raccolta di plasma, ma per continuare su questa strada abbiamo bisogno di contare su una platea di donatori sempre più ampia. Trovare chi ci dà una mano in questo compito è una risorsa preziosa”.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questa iniziativa – dichiara Fabio Piraccini, amministratore delegato di Onit - per noi mettere le persone al centro significa anche creare occasioni concrete per contribuire al benessere della comunità e del territorio in cui viviamo e lavoriamo. La collaborazione con AVIS va esattamente in questa direzione: avvicinare le persone alla donazione e trasformare la sensibilità individuale in un gesto semplice, ma di grande valore per tutti”.