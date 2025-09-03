Cesena, “avevo inciso il mio nome sul telaio”: Giovanni non molla mai e ritrova la bicicletta rubata due anni fa

Si è presentato alla Polizia Locale di Cesena riferendo di aver riconosciuto, mentre passeggiava lungo viale Europa, la propria bicicletta rubata circa due anni fa. A quel punto non si è perso d’animo Giovanni, tanto da recarsi al Comando ‘Fiorini’ di via Dell’Amore per segnalare agli agenti il ritrovamento. La bici era legata con un lucchetto alla recinzione del cantiere nei pressi della stazione ferroviaria. Giovanni ha così fornito una descrizione dettagliata della bicicletta, precisando di aver sporto regolare denuncia di furto nel 2023 presso la Stazione dei Carabinieri di Cesena. Ha inoltre dichiarato che il furto era avvenuto in via Mattarella, dove aveva lasciato la bicicletta regolarmente assicurata con una catena, senza più ritrovarla al suo ritorno.

Elemento decisivo per il riconoscimento è stato un dettaglio non trascurabile: il proprietario aveva inciso a suo tempo il proprio nome e la data di nascita sul telaio, proprio al fine di facilitarne l’identificazione in caso di furto.

Una pattuglia è stata inviata sul posto, procedendo al recupero del mezzo. Dopo le necessarie verifiche, che hanno confermato con certezza l’identità della bicicletta grazie alla descrizione fornita e all’incisione tuttora visibile sul telaio, il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.