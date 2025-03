Cesena, aveva l’obbligo di non uscire di casa di notte: prende l’auto e si schianta contro una casa, 50enne in carcere

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesena e hanno arrestato un 50enne, a seguito di ripetute violazioni alle misure cautelari a cui era precedentemente sottoposto. A carico dell’uomo, già arrestato nell’agosto del 2024 , dai Carabinieri di Cesena, per detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale , nel corso dell’udienza di convalida era stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di firma, dell’obbligo di dimora nel comune di Cesena e permanenza presso il proprio domicilio in orario notturno.

Lo scorso fine settimana il 50enne, mentre era ancora sottoposto a misure cautelari, durante un controllo notturno dei carabinieri della Stazione di Cesena, veniva sorpreso a bordo di un veicolo, peraltro sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e, nella circostanza, non si fermava all’alt dei militari. Nel corso del breve inseguimento, perdeva il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muro di un’abitazione dove è stato definitivamente bloccato e identificato dai carabinieri, non prima di un ulteriore tentativo di fuga a piedi. Per tali plurime violazioni il Giudice del Tribunale di Forlì ha disposto per il 50enne la sostituzione della misura cautelare dell’obbligo della presentazione alla P.G. e di permanenza domiciliare in orari notturni a cui era sottoposto, con la custodia in carcere a Forlì.