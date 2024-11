Cesena, autotrasportatore di 49 anni morto nel sonno nel suo camion a Sansepolcro

Defunto nel sonno l’autotrasportatore cesenate Marcello “Cello” Moretti ad appena 49 anni. Giovedì scorso a Sansepolcro (provincia di Arezzo), mentre riposava nel letto all’interno della cabina del suo camion fermo per la notte, è stato colto da un infarto. Grande sgomento e cordoglio ha suscitato la notizia in città, soprattutto tra i numerosi autotrasportori che lo conoscevano bene. Anche il fratello Marco è uno stimato autotrasportatore come lo era il padre Roberto e lo zio Loris. Che aveva fondato anche un noto Consorzio di autotrasporto in città. Il padre e la madre, inoltre per 24 anni, dal 1983 al 2007, hanno gestito il distributore di benzina Agip posto in viale Oberdan, angolo via Costa, nel quartiere Fiorita di Cesena.

A 16 anni Marcello salì agli onori della cronaca quando in sella alla sua moto venne travolto da un’auto guidata da un parroco a Ponte Abbadesse. Un sinistro che l’aveva segnato per anni, ma che non gli aveva tolto il sorriso e la grinta nel suo lavoro. Grande cordoglio tra tutti gli autotrasportatori che in segno di lutto lunedì si fermeranno per prendere parte alle esequie.

«Il destino ti ha tolto troppo presto all’affetto della famiglia ma non ti toglierà mai dalla nostra memoria e dal nostro cuore» hanno scritto affranti i genitori nel manifesto. Lascia, infatti, mamma Angela, il babbo Roberto, il fratello Marco, la sorella Marika, l’amatissima nipote Rebecca, e altri parenti. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale Bufalini di Cesena ed è disponibile alle visite di parenti e amici.

Il funerale si svolgerà lunedì 11, alle ore 15, alla chiesa San Giovanni Bono a Ponte Abbadesse. La salma sarà poi tumulata nel cimitero urbano di Cesena.