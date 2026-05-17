Cesena, auto scagliata follemente contro i passanti a Modena: il presidente del Consiglio Rossini alla manifestazione

Anche l’amministrazione comunale di Cesena ha preso parte al presidio organizzato questa sera in piazza Grande a Modena, promosso per esprimere vicinanza alle persone ferite, alle loro famiglie e all’intera comunità modenese dopo i drammatici fatti avvenuti ieri nel centro cittadino. A rappresentare il Comune c’era il presidente del Consiglio comunale, Filippo Rossini, in mezzo a tanti cittadini e rappresentanti istituzionali che hanno voluto manifestare solidarietà alla città emiliana. L’iniziativa è nata all’indomani dell’episodio che ha sconvolto la città emiliana, dove un uomo ha seminato il panico lanciando la propria auto a folle velocità tra le vie del centro storico, causando sette feriti, di cui quattro in gravi condizioni. Il presidio si è trasformato in un momento di partecipazione collettiva, ma anche in un’occasione per ringraziare soccorritori, forze dell’ordine, personale sanitario e cittadini che sono intervenuti a seguito del grave attacco riuscendo a bloccare il responsabile del folle gesto. Una risposta corale che ha mostrato il volto di una comunità unita e solidale.