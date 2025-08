Cesena, auto saccheggiate ogni notte: abitanti di Ponte Abbadesse esasperati

Gli abitanti di Ponte Abbadesse sono alle prese da qualche tempo con uno stillicidio di furti notturni negli abitacoli delle auto, che si portano dietro rotture di finestrini o portiere forzate, che spesso sono danni più pesanti rispetto al valore di quanto viene sottratto. Uno degli ultimi colpi, segnalati con esasperazione anche sui social, è stato messo a segno in via Barbanti. Ma di recente erano state colpite diverse altre strade, come via Francavilla e via Lanciano. Il saccheggiatore, riferisce un residente che si fa portavoce di malumori diffusi, colpisce ormai quotidianamente, tra le 2 alle 5 di notte, svuotando le auto, dopo averle danneggiate per arraffare quel po’ che trova dentro. «Non se ne può più», è il comprensibile sfogo.

I residenti, anche tramite il gruppo di controllo di vicinato attivo in quella zona, hanno fatto molteplici segnalazioni, chiedendo aiuto alle forze dell’ordine. Ma purtroppo - prosegue il cittadino - «ci hanno detto che hanno individuato chi è l’autore dei furti e dei danni, ma per intervenire bisogna coglierlo “con le mani nel sacco”. Speriamo che succeda presto, perché non ne possiamo davvero più».