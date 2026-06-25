Cesena, auto investe un 68enne a piedi in via Dismano e fugge: rintracciato il pirata

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 giugno, intorno alle ore 17, una pattuglia della Polizia locale di Cesena è intervenuta in via Dismano, in prossimità del civico 141, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un pedone. Per cause in corso di accertamento, un uomo di 68 anni residente a Bertinoro è stato investito da un’auto il cui conducente si è successivamente allontanato dal luogo dell’incidente senza prestare assistenza. Sul posto è intervenuto il 118, che ha trasportato al Bufalini il malcapitato, in codice giallo, cioè come paziente con traumi presumibillmente di media gravità. Le immediate attività investigative hanno consentito agli agenti del Comando “Fiorini” di individuare il veicolo coinvolto nel sinistro. Per rintracciare il conducente è stata richiesta la collaborazione dei carabinieri della Stazione di Meldola che lo hanno individuato nella sua abitazione. Al momento sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e ad accertare eventuali responsabilità.