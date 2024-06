Cesena, auto contromano sulla secante: “Ho provato terrore”

Quei fari che ti vengono incontro non ci dovrebbero essere: c’è solo un attimo per sterzare ed evitare l’impatto. Poi prende spazio la paura. È quello che è successo ad alcuni automobilisti che sabato sera si sono trovati un’auto che procedeva contromano sulla secante. L’automobilista “distratto” sarebbe poi riuscito a guadagnare la prima uscita utile.

A raccontare la disavventura è uno degli automobilisti che hanno rischiato grosso di avere un incidente senza alcuna responsabilità. «Sabato sera, pochi minuti prima delle 22, ero in auto sulla secante - racconta un giovane automobilista - Viaggiavo in direzione Rimini e pur rispettando i limiti di velocità avevo appena effettuato un sorpasso, come le due auto che mi precedevano, di un mezzo che procedeva più lento. Eravamo circa tre-quattrocento metri prima dell’imbocco della galleria. All’improvviso ho visto le auto davanti a me frenare e scartare precipitosamente verso destra. Poi me la sono trovata davanti: una auto piccola, di colore bianco, mi puntava i fari contro. Stava viaggiando contromano, a bassa velocità perché probabilmente ormai chi la guidava si era reso conto del grave errore commesso, in quella che era la nostra corsia di sorpasso. Cosa ho fatto? Sono stati attimi di autentico panico. Per fortuna sono riuscito a rientrare evitando l’impatto, attaccandomi al clacson».

Su cosa sia successo si possono fare solo delle ipotesi. «Dalla posizione in cui eravamo - continua il racconto - mi sono immaginato che l’automobilista possa essere entrato dall’ingresso della zona delle concessionarie e che poi abbia sbagliato la direzione di marcia trovandosi contromano. Non posso pensare che sia entrato prima e abbia percorso anche tutta la galleria nella direzione errata. Poi non so cosa abbia fatto, ma dal momento che ci siamo incrociati mancava ancora qualche centinaio di metri all’uscita successiva e sulla secante c’era anche abbastanza traffico».

Raccontando la disavventura a mente fredda, l’automobilista ripercorre gli attimi di paura. «Al volante mi posso immaginare di tutto ma non di trovami un’automobile contromano in una strada come la secante. Non so se ci sono telecamere che possano individuare chi sia stato a compiere una manovra così pericolosa. Di certo, quando ho visto le auto davanti alla mia che sbandavano e poi i fari dell’altra macchina che mi venivano incontro sono stato assalito dal terrore».