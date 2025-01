Un’auto è andata a fuoco poco prima delle 17 per autocombustione in Viale Bovio all’altezza della Banca di Cesena. L’arteria principale che taglia la città di Cesena è stata chiusa al traffico per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco. Vista la chiusura del tratto di via Emilia, inevitabili le pesanti ripercussioni sul traffico cittadino.