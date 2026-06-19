Cesena, autista di un bus sputa addosso a un automobilista che usa il clacson

Gesto inqualificabile per strada, mercoledì pomeriggio, quando l’autista di un autobus, a quanto pare di un’azienda privata, ha sputato contro un’auto col finestrino aperto. Per fortuna, non ha colpito la persona che era al volante, che però racconta con sconcerto l’episodio e chiede che chi di dovere prenda provvedimenti. «Erano le 16.50 è stavo percorrendo via Cesenatico, in direzione Ponte Pietra-Case Frini - racconta -. Un autobus in uscita dal distributore Tamoil poco dopo la rotonda di Ponte Pietra ha fatto una manovra vietata e pericolosa: una inversione a U. Mi sono fermato suonando il clacson, tra l’altro senza neppure dire niente o fare gestacci. Ma il conducente del mezzo, direttamente dal suo posto di guida, ha reagito spuntando addosso alla mia vettura, per fortuna senza colpirmi. Mi sembra che sarebbe il caso di verificare con un minimo di attenzione a chi si affida la guida di veicoli usati per svolgere un servizio pubblico delicato come il trasporto di persone».