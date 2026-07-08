Cesena, aumentano i controlli serali della Polizia locale per la stagione estiva

Con l’arrivo della stagione estiva, periodo in cui il territorio cesenate registra un rilevante incremento di presenze tra residenti, turisti e visitatori, la Polizia locale di Cesena intensifica ogni anno le attività di controllo e presidio del territorio. In questo contesto prosegue l’impegno degli agenti del Comando “Fiorini” sul fronte della sicurezza stradale, attraverso un piano mirato di controlli volto a prevenire comportamenti pericolosi alla guida e a garantire una maggiore tutela della sicurezza di tutti gli utenti della strada.
Tra gli obiettivi strategici fissati per il 2026 rientra infatti un piano di controlli serali finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, attraverso l’impiego della tecnica del “posto di blocco attrezzato”, che consente di sottoporre a verifica un elevato numero di veicoli in transito