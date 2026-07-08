Cesena, aumentano i controlli serali della Polizia locale per la stagione estiva

Da gennaio a giugno sono stati effettuati 10 servizi sul territorio, durante i quali sono stati controllati complessivamente 870 veicoli. L’attività ha portato al ritiro di 14 patenti di guida e alla denuncia di 10 persone per reati legati alla circolazione stradale, tra cui guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, forzamento del posto di blocco e guida senza patente. Nel corso dei controlli sono stati inoltre elevati 15 verbali per diverse violazioni al Codice della strada. Due cittadini stranieri, indagati nell’ambito delle attività di controllo, sono stati identificati mediante foto-segnalamento. Sul fronte del contrasto agli stupefacenti sono state contestate due sanzioni amministrative per detenzione di droga destinata all’uso personale, mentre un esercente di un pubblico esercizio è stato denunciato per la vendita di bevande alcoliche a minori.

“La presenza della Polizia Locale sul territorio comunale – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Legalità, Luca Ferrini – è quotidiana e interessa tutti gli ambiti di intervento, con particolare attenzione alle aree e ai fenomeni che richiedono un presidio costante, anche sulla base dei dati raccolti negli anni e in raccordo con le altre forze dell’ordine. La sicurezza stradale rappresenta una delle nostre priorità, ma altrettanto fondamentale è l’attività di prevenzione e controllo svolta all’interno o in prossimità degli istituti scolastici e dei luoghi maggiormente frequentati da giovani e studenti, dove è indispensabile garantire un ambiente sicuro, contrastando con determinazione ogni forma di illegalità. Si tratta di un lavoro quotidiano, fatto di presenza, ascolto e interventi concreti a tutela della comunità. Il lavoro dei nostri agenti non fatto di soli dati ma di presenza assidua attraverso controlli e monitoraggio del territorio per assicurare elevati livelli di sicurezza ai cittadini e a quanti scelgono Cesena come meta delle proprie vacanze”