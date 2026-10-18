Cesena, attivato servizio lavanderia nel nuovo dormitorio per senzatetto grazie alla donazione della banca

Cesena
  • 18 ottobre 2026
Una delle due attrezzature donate
Una delle due attrezzature donate

All’indomani della Giornata internazionale per l’eliminazione della povertà, arriva un gesto concreto di attenzione per le persone senza dimora: la donazione da parte della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese di una lavatrice e un’asciugatrice, che consentiranno di organizzare un servizio di lavanderia interno del nuovo dormitorio aperto nella zona di Porta Fiume. L’assessora ai Servizi per la persona e la famiglia, Carmelina Labruzzo, fa notare che «lavare e asciugare i propri indumenti significa prendersi cura di sé, tutelare la propria igiene personale e recuperare, anche attraverso piccoli gesti quotidiani, una dimensione di autonomia e dignità». Massimiliano Cosmas, della Bcc, spiega che queste attrezzature destinate ai locali ricavati nella ex scuola in via Saffi 53 e aperti da agosto vogliono «favorire l’autonomia, l’inclusione sociale, attenzionando le condizioni di fragilità di persone svantaggiate».

Gestito dall’Unione dei Comuni Valle Savio e affidata alla cooperativa “Piazza Grande”, lo spazio per l’accoglienza notturna dispone di 25 posti letto, che salgono a 30 durante il periodo invernale. È andato a sostituire la precedente sede di piazzetta Ravaglia 2, che a sua volta aveva rimpiazzato il servizio esistente a Palazzo Roverella, in pieno centro storico, al momento dell’apertura del cantiere per la sua ristrutturazione metamorfosi.

La struttura è dotata anche di una cucina attrezzata, dove è possibile fare colazione e condividere i pasti, oltre a un ampio giardino interno.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui