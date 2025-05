Cesena, atletica: dopo la proroga dei lavori per la tribuna, arriva il debutto nel week end per la nuova pista

In attesa del completamento dei lavori di costruzione della tribuna coperta, per i quali è stata concessa una proroga di 3 mesi, fino a Ferragosto, la pista nuova di zecca dell’impianto di atletica leggera è pronta per un debutto in grande stile, nel prossimo fine settimana.

Prime gare nel fine settimana

In questi giorni - fa sapere l’assessore Christian Castorri - sono attesi sul posto i tecnici della Fidal, chiamati a dare l’ok all’omologazione. Dopodiché, dalle 15 di sabato prossimo fino alla serata di domenica, di disputeranno i campionati regionali individuali assoluti. Un appuntamento importante, con 20 discipline maschili e altrettante femminili: corse dai 100 ai 5.000 metri, ostacoli e siepi comprese, e tutti i quattro lanci e i quattro salti.

L’aspetto della pista appena fatta è una delizia per gli occhi e presenta una novità cromatica in linea con le tendenze degli ultimi anni: non è più rossa ma blu.

Palestra entro fine anno

Una volta che sarà completato l’intervento in corso (ora c’è tempo fino al 17 agosto, ma la tribuna dovrebbe essere completata già il mese prossimo), resterà da concretizzare una appendice qualificante: la costruzione di una moderna palestra di 550 metri quadrati di superficie. Dovrebbe essere pronta entro la dine di quest’anno, ma si tratta di un’opera che comunque non interferirà con lo svolgimento delle attività atletiche sulla pista e sul prato di gara.

La chicca finale della scultura

Poi, come ultimo atto, per festeggiare il compimento di un progetto che è una delle varie gemme del programma “Cesena Sport City”, non limitato al semplice ripristino dei danni causati dall’alluvione, ci sarà l’installazione di un monumento “a tema”, che diventerà il simbolo di quel polo sportivo. È già stato realizzato dalla storica fonderia artistica vicentina Guastini, che ha riempito vari Paesi del mondo di sue opere. In bronzo, il suo nome è “Lo scatto”. In bronzo, si intitola “Lo scatto”, è alta 2 metri e mezzo, pesa circa 300 chili e ha un corso attorno a 100mila euro. Rappresenta un atleta in fase di accelerazione nella corsa.