Cesena, Astercoop: lo sciopero continua

I lavoratori di Astercoop, in appalto in Coop Alleanza 3.0 a Cesena, “non avendo ricevuto riscontri accettabili” dall’azienda hanno deciso di andare avanti con lo sciopero “fino ad ottenimento delle rivendicazioni avanzate”. E quindi la protesta iniziata ieri prosegue anche oggi, spiegano Filt Cgil, Fit Cisl e Uil del territorio di Cesena. Inoltre, i sindacati assieme ai lavoratori comunicano a Coop Alleanza 3.0, “che la dignità e diritti delle lavoratrici e lavoratori non sono in offerta e tantomeno in svendita”.