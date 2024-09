Cesena, asta per l’ex ristorante “I Gessi”: nessuna offerta neppure al quarto tentativo

Niente da fare neppure al quarto tentativo di vendere all’asta l’edificio in via Del Monte 1534, quello che ospitava il ristorante “I Gessi”, notissimo anche per la battaglia legale finita con un pesante risarcimento pagato dal Comune ai gestori. Entro la scadenza, fissata al 9 settembre, nessuno si è fatto avanti per l’immobile. Lo si sarebbe potuto comprare facendo un’offerta al rialzo rispetto alla base di 637mila euro, ma ieri la commissione ha preso atto che non è arrivata alcuna busta di soggetti interessati.

Adesso l’amministrazione comunale dovrà valutare se riprovare per la quinta volta a condurre in porto l’alienazione, magari abbassando un po’ il prezzo a base d’asta. Anche se forse l’elemento che scoraggia di più i potenziali acquirenti, oltre al degrado, che richiede corposi lavori, è la mancanza, seppur sanabile, di alcune autorizzazioni.