Cesena, Assocuore inaugura la sua nuova casa in centro e diffonde i defibrillatori salva-vita

L’associazione “Assocuore” promuove da mezzo secolo la conoscenza e la prevenzione delle malattie cardiovascolari, fornendo materiale e servizio di formazione a tutela della salute. Ora ha una nuova casa, in Galleria Oir: è stata inaugurata oggi pomeriggio, alla presenza del sindaco, dei volontari e di numerosi partecipanti.

«Ringrazio “Assocuore” e chi ne fa parte perché, oltre a svolgere un servizio importantissimo per la prevenzione contro le malattie cardiovascolari, come comunità abbiamo sempre più bisogno di queste associazioni - ha commentato il sindaco Enzo Lattuca, prima di tagliare il nastro - Speriamo che ne nascano anche altre e di vario genere, perché è fondamentale il ruolo del volontariato ed è un bene per chi ne può usufruire».

Nella giornata inaugurale è intervenuto anche il presidente dell’associazione, Flavio Tartagni, che ha spiegato: «Il compito di noi volontari è prestarci per la salute dei cittadini e insegnare specialmente ai ragazzi come muoversi in caso di pronto intervento, prima dell’arrivo dei soccorsi. Non è una cosa da sottovalutare, visto che si può davvero salvare la vita a qualcuno. Per questo motivo ci stiamo muovendo in numerose scuole della città, per arrivare direttamente ai giovani e trattare queste tematiche. Insieme all’amministrazione comunale, abbiamo portato avanti anche un progetto, installando 10 defibrillatori automatici e semiautomatici per le vie della città, e 20 in diversi plessi scolastici, garantendone anche la manutenzione. Del nostro formidabile gruppo fa parte anche il dottor Santarelli, che è in diretto contatto con studenti del quarto anno del Dipartimento di Cardiologia di Ferrara. Il sostegno da parte di freschi studenti ai nostri ideali e ai nostri intenti è fondamentale e perciò ci occupiamo noi stessi di coprire le spese per garantire a loro un alloggio qui a Cesena. Quello di “Assocuore” è un gruppo forte, costituito da chi ha lasciato da poco la propria professione in questo settore e quindi ci sostiene con la sua esperienza o da chi volontariamente ha voluto prendere parte all’associazione, dedicando parte del tempo libero. Tra di loro ci sono diversi giovani che ci sostengono con le loro fresche conoscenze. Le idee in campo della nostra associazione sono tante e più i cittadini ci daranno una mano in tempo e sostegno e maggiormente riusciremo a essere disponibili verso tutta la comunità».