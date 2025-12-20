Cesena, “Assalto sonoro” degli anarchici tra ippodromo e via Emilia: traffico in tilt per un corteo chiassoso con carri

Lo hanno chiamato “Assalto sonoro street parade” e in queste ore sta paralizzando la città con un corteo molto rumoroso. Musica sparata a tutto volume, cori e duri slogan scritti su cartelli e striscioni, fumogeni a volontà sono la coreografia di questa manifestazione con base all’ippodromo organizzata dagli anarchici e da gruppi antagonisti, antifascisti e no war. Pochissimi ne erano a conoscenza e ha impegnato a fondo anche le forze dell’ordine per vigilare e cercare di contenere i disagi alla circolazione, soprattuto nella zona tra il Ponte Europa e l’asse della via Emilia da lì verso sud-est. Tanti automobilisti che si trovavano al posto sbagliato nel momento sbagliato sono stati costretti a restare fermi anche più di un’ora. Soprattutto in concomitanza con l’uscita dallo stadio dove si è giocata la partita Cesena-Juve Stabia, che si è sommata gli immancabili spostamenti massicci su strada che accompagnano ogni fine settimana prima di Natale.