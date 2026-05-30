Cesena, assalto notturno al bancomat di Macerone - Gallery

Nuovo assalto notturno al bancomat della filiale di Credit Agricole a Macerone di Cesena. Verso le 3 di notte, i ladri hanno riempito di gas il bancomat facendolo esplodere, quindi hanno sfondato la vetrina della banca usando come ariete un’Alfa Romeo nera (rubata in zona) in retromarcia, poi lasciata sul posto. I malviventi hanno provato ad arraffare la maggiore quantità possibile di bottino, per poi dileguarsi con le banconote, in gran parte macchiate dall’inchiostro di protezione che scatta in questi casi. I ladri sono poi fuggiti in direzione Pisciatello, per poi dileguarsi su un’altra auto. Le indagini a cura dei Carabinieri di Cesena.