Cesena, asfaltature e manutenzioni su 225 km di strade: investimenti di oltre 2,1 milioni

Con l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di ristrutturazione e ricostruzione delle strade urbane alla ditta Igt Impresa Generale Torri Srl di Mercato Saraceno, per una spesa di circa 250mila euro, l’amministrazione comunale dà avvio al nuovo piano asfalti che interesserà l’intero territorio comunale. Si tratta di un impegno costante che l’anno scorso ha riguardato 150 chilometri di strade tra lavori straordinari (corso Cavour, viale Carducci, Mazzoni, Abruzzi, via Marradi, Perugia marciapiedi, Alba, Costa, Cervese, Ambrosoli e altre), di ripristino frane (via Formignano, San Mamante, Primo Baccareto, Santa Lucia e Chiesa di Casale), oltre ad asfaltature di carattere ordinario (le vie Dismano, De Amicis, Altiero Spinelli, Melona, Capannaguzzo, Andreucci e Spinelli), per un investimento complessivo di 1 milione e 180mila euro, a cui vanno aggiunti interventi eseguiti da Hera per ripristini e compensazioni fughe.

Con riferimento al progetto 2023, nel corso dei prossimi mesi invece saranno eseguiti interventi di asfaltatura nelle vie Marinelli, Serra, Madonna dello Schioppo e Dismano, per un impegno economico di 176mila euro, e lavori straordinari nelle vie Subborgo Valzania, Carlo Farini, Bonci, Subborgo Comandini, Fiorenzuola, Rotonda Madre Teresa di Calcutta, Canonico Lugaresi, Cervese, Mestre, San Carlo, Montalti, Borello, cimitero di Borello, Montebellino, San Mamante ed Ercolano, del costo di 800 milaeuro, per una estensione complessiva di circa 76 chilometri.

L’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri sottolinea che «si tratta di lavori molto importanti, per i residenti e per gli utenti della strada, che migliorano la viabilità urbana. Come fatto nel corso di questi anni, tralasciando gli interventi programmati per rispondere all’emergenza alluvione, che di fatto sono straordinari, procederemo ripristinando i tratti maggiormente ammalorati, anche sulla base delle priorità legate al traffico veicolare, alla pericolosità, all’ammaloramento dovuto alle intemperie e alle segnalazioni dei cittadini. Annualmente, attraverso le risorse che abbiamo a disposizione, interveniamo lungo tratti più o meno estesi, penso ai lavori eseguiti lungo viale Mazzoni, ma anche nelle vie della Cooperazione e Violone Gattolino, Monticino e Mariana, e con opere strutturate che prevedono la posa di binder, tra lo strato più superficiale, il manto di usura, e lo strato intermedio, lo strato di base. Con riferimento ai lavori in programma, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto partiranno i primi cantieri».

Gli interventi di manutenzione straordinaria programmati consisteranno nel risanamento degli strati di fondazione e di base ammalorati in conglomerato bituminoso; asportazione delle parti degradate di pavimentazione in asfalto, attraverso opere di fresatura e successivo rifacimento; sistemazione delle opere di drenaggio delle acque superficiali; installazione di opere di protezione e sicurezza.