Cesena, asfaltature e lavori notturni: ecco le vie interessate

A partire dalla serata di ieri, lunedì 4 agosto, in alcune vie del centro città sono partiti i lavori di ripristino della pavimentazione stradale a tratti con fresatura e posa dell’asfalto. Gli interventi saranno in corso fino a sabato 9 agosto, dalle ore 21:00 alle ore 06:00 e interesseranno Sobborgo Valzania, Ponte Vecchio, le vie Canonico Lugaresi e Del Tunnel, Rotonda Madre Teresa di Calcutta, e via Fiorenzuola. Per garantire una piena e sicura esecuzione delle opere previste, dalle ore 21:00 di ieri sera in via Sobborgo Brenzaglia e al Ponte Vecchio sono stati istituiti un divieto di transito e uno di sosta.

Da martedì 5 a giovedì 7 agosto, in via Canonico Lugaresi e via Del Tunnel sarà istituito un divieto di transito; da giovedì 7 a venerdì 8 agosto, sempre dalle ore 21:00 alle ore 06:00, i provvedimenti e le modifiche alla circolazione interesseranno la rotonda Madre Teresa di Calcutta e via Fiorenzuola, zona Ospedale, con un senso unico alternato con movieri o impianto semaforico.